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Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримало НАБУ

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 14:23
фото мінрегіону

Рішенням Кабінету міністрів 22 січня звільнений Василь Лозинський з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook

Пряма мова Кубракова: "При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої.

Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги".

Нагадаємо: 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало Лозинського.

Пізніше співробітники НАБУ і САП оприлюднили деталі затримання Лозинського.

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