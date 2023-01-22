Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримало НАБУ

Рішенням Кабінету міністрів 22 січня звільнений Василь Лозинський з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook

Пряма мова Кубракова: "При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої.

Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги".

Нагадаємо: 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало Лозинського.

Пізніше співробітники НАБУ і САП оприлюднили деталі затримання Лозинського.