Кабмин уволил заместителя министра, которого задержало НАБУ

Решением Кабинета министров 22 января уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Источник: министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook

Прямая речь Кубракова: "При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой.

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Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи".

Напомним: 21 января стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало Лозинского.

Позже сотрудники НАБУ и САП обнародовали детали задержания Лозинского.