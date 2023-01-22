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Медведєв через "Рамштайн" скаржиться, що Росії "буде дуже непросто"

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 14:30
Медведєв через Рамштайн скаржиться, що Росії буде дуже непросто
ДМИТРо МЕДВЕДЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв за результатами зустрічі в Рамштайні заявив, що "Росії буде дуже непросто і не потрібно ілюзій".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Зустріч у Рамштайні і виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги будуть невизначено довго намагатися вимотати нас, а краще - знищити.

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І зброї в них достатньо. Якщо треба, почнуть виробляти нову. Тому не треба ілюзій.

Які з цього висновки? По-перше, буде дуже непросто. По-друге, у разі затяжного конфлікту в якийсь момент складеться новий військовий альянс із тих країн, яких дістали американці і зграя їхніх кастрованих псів...

І тоді Штати остаточно кинуть старуху Європу і залишки нещасних українців, а світ знову прийде в рівноважний стан".

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Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.

Теми: МедведєввійнаРосія
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