Медведєв через "Рамштайн" скаржиться, що Росії "буде дуже непросто"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв за результатами зустрічі в Рамштайні заявив, що "Росії буде дуже непросто і не потрібно ілюзій".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Зустріч у Рамштайні і виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги будуть невизначено довго намагатися вимотати нас, а краще - знищити.

І зброї в них достатньо. Якщо треба, почнуть виробляти нову. Тому не треба ілюзій.

Які з цього висновки? По-перше, буде дуже непросто. По-друге, у разі затяжного конфлікту в якийсь момент складеться новий військовий альянс із тих країн, яких дістали американці і зграя їхніх кастрованих псів...

І тоді Штати остаточно кинуть старуху Європу і залишки нещасних українців, а світ знову прийде в рівноважний стан".

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.