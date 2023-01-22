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Медведев из-за "Рамштайна" жалуется, что России "будет очень непросто"

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 14:30
Медведев из-за Рамштайна жалуется, что России будет очень непросто
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев за результатами встречи в Рамштайне заявил, что "России будет очень непросто и не нужно иллюзий".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Встреча в Рамштайне и выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить.

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И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий.

Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов...

И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние".

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Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский призвал участников восьмого "Рамштайна" на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.

Темы: МедведеввойнаРосcия
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