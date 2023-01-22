Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев из-за "Рамштайна" жалуется, что России "будет очень непросто"

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 15:30
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев за результатами встречи в Рамштайне заявил, что "России будет очень непросто и не нужно иллюзий".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Встреча в Рамштайне и выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить.

И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий.

Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов...

И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние".

Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский призвал участников восьмого "Рамштайна" на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МедведеввойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Правительство Британии помогло подсанкционному Пригожину подать в суд на журналиста – СМИ

Глава генштаба оккупантов пожаловался на высокую интенсивность военных действий – такого Россия еще не знала

фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info

Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ

Чиновники смогут покидать Украину только для служебных командировок – решение СНБО

Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники

Все новости...
Спикер Госдумы угрожает НАТО ядерным оружием, "которое уничтожит их страны"
Буданов сообщил, что Киреева убили в автомобиле СБУ
Путину нужен "украинский Сталинград" - Данилов
"Вывозили грузовиками": россияне разворовали больницу в Скадовске
Последние новости
05:52
Ответ РФ: Эстония высылает российского посла
05:05
США и Израиль начали крупнейшие в истории военные учения – CNN
04:20
фотоРоссияне ударили по жилому кварталу Часового Яра, есть погибший и раненые
03:44
США будут преследовать ЧВК "Вагнер" – Госдеп
02:50
Правительство Британии помогло подсанкционному Пригожину подать в суд на журналиста – СМИ
01:58
Враг бил по Сумщине: более 160 "приходов" и 30 ракет из "Града"
01:20
В Северной Македонии хотят запретить въезд нескольким болгарам из-за "связей с РФ"
00:37
Глава генштаба оккупантов пожаловался на высокую интенсивность военных действий – такого Россия еще не знала
23:53
Швеция предоставит Украине оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры
23:47
Заместитель генпрокурора Симоненко после отдыха в Испании написал заявление об увольнении – источники
Все новости...