Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Вивозили вантажівками": росіяни розікрали лікарню в Скадовську

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 15:06
Вивозили вантажівками: росіяни розікрали лікарню в Скадовську
скадовська ЦМЛ перед війною

Російські окупанти вивезли все обладнання з Центральної лікарні міста Скадовськ Херсонської області.

Джерело: "Спротив"

Деталі: Уточнюється, що обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян. На фоні переходу цивільних лікарень на окупованих територіях у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися.

Реклама:

Росіяни роблять все, аби максимально спонукати людей до "евакуації" на територію РФ.

За даними Сил спеціальних операцій, "евакуація", а фактично депортація, відбувається в регіони РФ які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.

Українські захисники закликають людей виїжджати на територію, підконтрольну українському уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СкадовськокупаціяХерсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Скадовськ
В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи
У Скадовську окупанти згортають роботу "адміністрацій" та вивозять документи - Генштаб
Окупанти привезли мобілізованих у Скадовськ і селять їх у навчальних закладах – Генштаб
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: