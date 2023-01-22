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"Вивозили вантажівками": росіяни розікрали лікарню в Скадовську

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 16:06
скадовська ЦМЛ перед війною

Російські окупанти вивезли все обладнання з Центральної лікарні міста Скадовськ Херсонської області.

Джерело: "Спротив"

Деталі: Уточнюється, що обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян. На фоні переходу цивільних лікарень на окупованих територіях у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися.

Росіяни роблять все, аби максимально спонукати людей до "евакуації" на територію РФ.

За даними Сил спеціальних операцій, "евакуація", а фактично депортація, відбувається в регіони РФ які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу.

Українські захисники закликають людей виїжджати на територію, підконтрольну українському уряду.

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Теми: СкадовськокупаціяХерсонська областьвійна
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