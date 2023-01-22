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"Вывозили грузовиками": россияне разворовали больницу в Скадовске

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 15:06
Вывозили грузовиками: россияне разворовали больницу в Скадовске
скадовская ЦГБ перед войной

Российские оккупанты вывезли все оборудование из Центральной больницы города Скадовск Херсонской области.

Источник: "Спротив"

Детали: Уточняется, что оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян. На фоне перехода гражданских больниц на оккупированных территориях в военные госпитали, гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.

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Россияне делают все, чтобы максимально побудить людей к "эвакуации" на территорию РФ.

По данным Сил специальных операций, "эвакуация", а фактически депортация, происходит в регионы РФ, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа.

Украинские защитники призывают людей выезжать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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Темы: СкадовскоккупацияХерсонская областьвойна
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