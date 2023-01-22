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Росіяни обстріляли Харківщину: є загибла й поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 17:13
наслідки обстрілу Харківщини 22 січня, фото з Telegram Синєгубова

Внаслідок обстрілів Харківщини у неділю у селі Петрівка Золочівської громади загинула жінка, у Вовчанську дістав поранення чоловік.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

 
наслідки обстрілу Харківщини 22 січня, фото з Telegram Синєгубова

Дослівно: "Сьогодні близько 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок.

Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили.

Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані".

 

Теми: Харківська областьвійна
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