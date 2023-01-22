Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшая и раненый

В результате обстрелов Харьковщины в воскресенье в селе Петровка Золочевской громады погибла женщина, в Волчанске получил ранения мужчина.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

последствия обстрела Харьковщины 22 января, фото из Telegram Синегубова

Дословно: "Сегодня около 14:30 в селе Петровка Золочевской громады в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом.

Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы.

Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии".