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Окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, влучили у школу – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 19:13
Олешки, Google maps

Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині, постраждала школа і будинки.

Джерело: Олешківський міський голова Євген Рищук у Telegram

Дослівно: "Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках.

Приліт між будинками 14 і 12. Приліт біля будинку 17. Приліт по школі 4. Будинки без вікон".

Що передувало: На початку грудня Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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