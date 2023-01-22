Окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, влучили у школу – мер
Неділя, 22 січня 2023, 18:13
Росіяни обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині, постраждала школа і будинки.
Джерело: Олешківський міський голова Євген Рищук у Telegram
Дослівно: "Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках.
Реклама:
Приліт між будинками 14 і 12. Приліт біля будинку 17. Приліт по школі 4. Будинки без вікон".
Що передувало: На початку грудня Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині.