Оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, попали в школу – мэр
Воскресенье, 22 января 2023, 19:13
Россияне обстреляли оккупированные Олешки в Херсонской области, пострадала школа и дома.
Источник: городской голова Олешок Евгений Рищук в Telegram
Дословно: "Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках.
Прилет между домами 14 и 12. Прилет возле дома 17. Прилет по школе 4. Дома без окон".
Что предшествовало: В начале декабря Центр национального сопротивления сообщал, что россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки на Херсонщине.
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