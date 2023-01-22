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Оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, попали в школу – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 18:13
Оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, попали в школу – мэр
Олешки, Google maps

Россияне обстреляли оккупированные Олешки в Херсонской области, пострадала школа и дома.

Источник: городской голова Олешок Евгений Рищук в Telegram

Дословно: "Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках.

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Прилет между домами 14 и 12. Прилет возле дома 17. Прилет по школе 4. Дома без окон".

Что предшествовало: В начале декабря Центр национального сопротивления сообщал, что россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки на Херсонщине.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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