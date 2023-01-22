Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, попали в школу – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 19:13
Олешки, Google maps

Россияне обстреляли оккупированные Олешки в Херсонской области, пострадала школа и дома.

Источник: городской голова Олешок Евгений Рищук в Telegram

Дословно: "Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках.

Прилет между домами 14 и 12. Прилет возле дома 17. Прилет по школе 4. Дома без окон".

Что предшествовало: В начале декабря Центр национального сопротивления сообщал, что россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки на Херсонщине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьоккупациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Заместитель министра обороны подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов

Тимошенко уволили из ОП – указ

Ночью защитники за полчаса уничтожили три российских вертолета Ка-52

Правительство Британии помогло подсанкционному Пригожину подать в суд на журналиста – СМИ

фото, видеоПартнер Ермака начал входить в строительный бизнес Столара-Медведчука - Bihus.Info

Гундяев и Ко: СНБО вводит санкции в отношении 21 церковника РПЦ

Все новости...
Херсонская область
"Вывозили грузовиками": россияне разворовали больницу в Скадовске
Оккупанты проверяют места проживания жителей Херсонщины – Генштаб
Россияне за сутки обстреляли Херсонщину почти сотню раз: есть погибший
Последние новости
10:03
Финляндия уже не исключает завершения вступления в НАТО отдельно от Швеции
09:58
Заместитель министра обороны подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов
09:55
На деоккупированной Николаевщине возобновили рутинную вакцинацию
09:53
Как воюет ЧВК "Вагнер" в Украине: СМИ получили отчет украинской разведки
09:49
Администрация США выразила беспокойство Пекину из-за нелетальной военной помощи России – СМИ
09:44
Суд не конфисковал Демуринский ГОК росмиллиардера Шелкова: Минюст идет в апелляцию
09:29
Премьер Сербии пожаловался, что его "шантажируют" западными инвестициями в вопросе Косово
09:13
Россияне убили трех гражданских в Донецкой области
09:01
Премьер Швеции попал в скандал из-за помощника, который ловил угря
08:37
Тимошенко уволили из ОП – указ
Все новости...