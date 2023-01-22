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Зеленський заявив, що Україна може перемогти вже у 2023 році

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 21:04
Зеленський і Джонсон на зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка, сайт президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність.

Джерело: Зеленський і експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє сайт президента, відео зустрічі

Пряма мова Зеленського: "Я дуже вірю, що ми зможемо перемогти у 2023 році. Не все залежить від нас, але при цьому все залежить від нас. Нам не можна втратити нашу міцність. Будемо її втрачати – війна буде довшою. Ми все одно переможемо.

Швидкість залежить від двох головних речей – наша міцність всередині, номер один. Наша міцність зовні, це допомога наших партнерів. І там, і там ми спроможні перемогти цього року. Але і там, і там може бути уповільнення в процесах, і тоді це буде більш довгий шлях, але він точно до перемоги".

Деталі: Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.

У свою чергу, Джонсон заявив, що друзі України допоможуть "якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році".

"Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це", – наголосив він.

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За словами Джонсона, для завершення війни найперше потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

"Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми – перша країна, яка надішле танки "Челенджер", і ми очікуємо танків від інших країн. Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну", – сказав колишній прем’єр Великої Британії.

Він також наголосив, що наявність сучасної зброї в української армії не призведе до ескалації, адже Росія й так використовує на українській території всі наявні в неї засоби.

Теми: ЗеленськийвійнаВелика Британія
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