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Зеленский заявил, что Украина может победить уже в 2023 году

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 21:04
Зеленский и Джонсон на встрече со студентами и преподавателями КНУ имени Тараса Шевченко, сайт президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может победить в войне с Россией уже в 2023 году, если украинцы будут сохранять крепость.

Источник: Зеленский и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает сайт президента, видео встречи

Прямая речь Зеленского: "Я очень верю, что мы сможем победить в 2023 году. Не все зависит от нас, но при этом все зависит от нас. Нам нельзя потерять нашу крепость. Будем ее терять - война будет длиннее. Мы все равно победим.

Скорость зависит от двух главных вещей - наша крепость внутри, номер один. Наша крепость снаружи, это помощь наших партнеров. И там, и там мы способны победить в этом году. Но и там, и там может быть замедление в процессах, и тогда это будет более долгий путь, но он точно к победе".

Детали: Президент также отверг любые утверждения о необязательности победы Украины или допустимости частичной победы.

В свою очередь, Джонсон заявил, что друзья Украины помогут "как можно скорее закончить эту войну в 2023 году".

"Потому что это будет лучше для мира - чтобы не гибли люди, и это будет лучше для Украины и, честно говоря, для российского народа тоже. Давайте закончим уже это", - подчеркнул он.

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По словам Джонсона, для завершения войны прежде всего нужно как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие.

"Это означает, что надо предоставить танки. Я горд, что мы - первая страна, которая пришлет танки "Челенджер", и мы ожидаем танков от других стран. Мы хотим получить самолеты для народа Украины, и нам надо более совершенное оборудование, вооружение всех видов, которое позволит вам защитить свою страну", - сказал бывший премьер Великобритании.

Он также подчеркнул, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации, ведь Россия и так использует на украинской территории все имеющиеся у нее средства.

Темы: ЗеленскийвойнаВеликобритания
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