Зеленський: У нас немає іншого шансу зберегти державу, крім як перемогти

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає іншого шансу зберегти державу, крім як перемогти Росію.

Джерело: Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон

Пряма мова: "Ми повинні перемогти. У нас просто немає іншого шансу зберегти державу. У нас немає іншого шансу залишитись громадянами України…

Без цієї перемоги у нас не буде міцного суспільства. Якщо не буде перемоги, ми почнемо закликати південь, північ, схід, захід бути разом. Тому що кожна частина нашої держави почне шукати, хто винний у незбереженні міцної держави. А коли ти шукаєш винних, ти завжди їх знаходиш. А коли ти їх знаходиш… міцності не буде. Буде багато різних маленьких держав.

І це трагедія для України. Трагедія, яка є національною ідеєю РФ – слабка держава поруч з Росією, яка не має впливу ні на що. Наше завдання – зберегти міцність нації, яку ми сьогодні маємо, перемогти, чого б нам це не коштувало. Не переможемо – втратимо. Переможемо. Слава Україні!".

Що передувало: На цій самій зустрічі Зеленський також заявив, що Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність.