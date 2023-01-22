Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: У нас нет другого шанса сохранить государство, кроме как победить

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 21:30
Зеленский: У нас нет другого шанса сохранить государство, кроме как победить
Зеленский на встрече со студентами 22 января, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет другого шанса сохранить государство, кроме как победить Россию.

Источник: Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой также принимал участие экс-премьер Великобритании Борис Джонсон

Прямая речь: "Мы должны победить. У нас просто нет другого шанса сохранить государство. У нас нет другого шанса остаться гражданами Украины...

Реклама:

Без этой победы у нас не будет крепкого общества. Если не будет победы, мы начнем призывать юг, север, восток, запад быть вместе. Потому что каждая часть нашего государства начнет искать, кто виноват в несохранении крепкого государства. А когда ты ищешь виновных, ты всегда их находишь. А когда ты их находишь... крепости не будет. Будет много разных маленьких государств.

И это трагедия для Украины. Трагедия, которая является национальной идеей РФ – слабое государство рядом с Россией, которое не имеет влияния ни на что. Наша задача – сохранить крепость нации, которую мы сегодня имеем, победить, чего бы нам это ни стоило. Не победим – потеряем. Победим. Слава Украине!".

Что предшествовало: На этой же встрече Зеленский также заявил, что Украина может победить в войне с Россией уже в 2023 году, если украинцы будут сохранять крепость.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: