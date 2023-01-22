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Зеленский: У нас нет другого шанса сохранить государство, кроме как победить

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 января 2023, 22:30
Зеленский на встрече со студентами 22 января, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет другого шанса сохранить государство, кроме как победить Россию.

Источник: Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой также принимал участие экс-премьер Великобритании Борис Джонсон

Прямая речь: "Мы должны победить. У нас просто нет другого шанса сохранить государство. У нас нет другого шанса остаться гражданами Украины...

Без этой победы у нас не будет крепкого общества. Если не будет победы, мы начнем призывать юг, север, восток, запад быть вместе. Потому что каждая часть нашего государства начнет искать, кто виноват в несохранении крепкого государства. А когда ты ищешь виновных, ты всегда их находишь. А когда ты их находишь... крепости не будет. Будет много разных маленьких государств.

И это трагедия для Украины. Трагедия, которая является национальной идеей РФ – слабое государство рядом с Россией, которое не имеет влияния ни на что. Наша задача – сохранить крепость нации, которую мы сегодня имеем, победить, чего бы нам это ни стоило. Не победим – потеряем. Победим. Слава Украине!".

Что предшествовало: На этой же встрече Зеленский также заявил, что Украина может победить в войне с Россией уже в 2023 году, если украинцы будут сохранять крепость.

Темы: Зеленскийвойна
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