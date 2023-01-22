Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ повідомили, хто стане наступним керівником апарату адміністрації Байдена

Ольга Глущенко Неділя, 22 січня 2023, 23:40
ЗМІ повідомили, хто стане наступним керівником апарату адміністрації Байдена
Джефф Зінтс, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Байден призначить Джеффа Зінтса своїм наступним керівником апарату адміністрації.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Деталі: Видання нагадує, що Зінтс був координатором Білого дому по боротьбі з COVID-19. Він замінить Рона Клейна, який, як очікується, піде у відставку найближчими тижнями.

Реклама:

WP пише, що в останні тижні Клейн доручав Зінтсу різні проєкти, що було нібито підготовкою до ротації кадрів у адміністрації.

Зінтс займе головну посаду в той час, коли Байден вступає в новий і складний період свого президентства: республіканці вже розпочали серію розслідувань щодо діяльності адміністрації та бізнесу сина президента.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив спеціального радника для розслідування поводження з секретними документами, знайденими в особистому кабінеті Байдена та його будинку у Вілмінгтоні (штат Делавер). Тим часом Байден готується до старту нової кампанії з переобрання президентом.

ВІДЕО ДНЯ

Цього разу Зінтс приходить на посаду з абсолютно іншим "багажем", ніж у Клейна: його перша державна робота була за часів адміністрації Обами, і більшу частину своєї кар’єри він провів у приватному секторі, працював лише у виконавчій владі.

Однак колеги хвалили Зінтса як досвідченого менеджера, який виявляє "глибоку лояльність" до працівників, якими керує.

Що передувало: Повідомлялося, що керівник апарату адміністрації президента США Рон Клейн найближчими тижнями піде у відставку.

Теми: СШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: