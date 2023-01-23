ЗМІ повідомили, хто стане наступним керівником апарату адміністрації Байдена

Президент Сполучених Штатів Байден призначить Джеффа Зінтса своїм наступним керівником апарату адміністрації.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Деталі: Видання нагадує, що Зінтс був координатором Білого дому по боротьбі з COVID-19. Він замінить Рона Клейна, який, як очікується, піде у відставку найближчими тижнями.

WP пише, що в останні тижні Клейн доручав Зінтсу різні проєкти, що було нібито підготовкою до ротації кадрів у адміністрації.

Зінтс займе головну посаду в той час, коли Байден вступає в новий і складний період свого президентства: республіканці вже розпочали серію розслідувань щодо діяльності адміністрації та бізнесу сина президента.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив спеціального радника для розслідування поводження з секретними документами, знайденими в особистому кабінеті Байдена та його будинку у Вілмінгтоні (штат Делавер). Тим часом Байден готується до старту нової кампанії з переобрання президентом.

Цього разу Зінтс приходить на посаду з абсолютно іншим "багажем", ніж у Клейна: його перша державна робота була за часів адміністрації Обами, і більшу частину своєї кар’єри він провів у приватному секторі, працював лише у виконавчій владі.

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Однак колеги хвалили Зінтса як досвідченого менеджера, який виявляє "глибоку лояльність" до працівників, якими керує.

Що передувало: Повідомлялося, що керівник апарату адміністрації президента США Рон Клейн найближчими тижнями піде у відставку.