СМИ сообщили, кто станет следующим руководителем аппарата администрации Байдена

Президент Соединенных Штатов Байден назначит Джеффа Зинтса своим следующим руководителем аппарата администрации.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Издание напоминает, что Зинтс был координатором Белого дома по борьбе с COVID-19. Он заменит Рона Клейна, который, как ожидается, уйдет в отставку в ближайшие недели.

WP пишет, что в последние недели Клейн поручал Зинтсу различные проекты, что было якобы подготовкой к ротации кадров в администрации.

Зинтс займет главную должность в то время, когда Байден вступает в новый и сложный период своего президентства: республиканцы уже начали серию расследований в отношении деятельности администрации и бизнеса сына президента.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил специального советника для расследования обращения с секретными документами, найденными в личном кабинете Байдена и его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр). Тем временем Байден готовится к старту новой кампании по переизбранию президентом.

На этот раз Зинтс приходит на должность с совершенно другим "багажом", чем у Клейна: его первая государственная работа была во времена администрации Обамы, и большую часть своей карьеры он провел в частном секторе, работал только в исполнительной власти.

ВИДЕО ДНЯ

Однако коллеги хвалили Зинтса как опытного менеджера, который проявляет "глубокую лояльность" к работникам, которыми руководит.

Что предшествовало: Сообщалось, что руководитель аппарата администрации президента США Рон Клейн в ближайшие недели уйдет в отставку.