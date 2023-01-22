Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ сообщили, кто станет следующим руководителем аппарата администрации Байдена

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 22 января 2023, 23:40
СМИ сообщили, кто станет следующим руководителем аппарата администрации Байдена
Джефф Зинтс, фото Getty Images

Президент Соединенных Штатов Байден назначит Джеффа Зинтса своим следующим руководителем аппарата администрации.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Издание напоминает, что Зинтс был координатором Белого дома по борьбе с COVID-19. Он заменит Рона Клейна, который, как ожидается, уйдет в отставку в ближайшие недели.

Реклама:

WP пишет, что в последние недели Клейн поручал Зинтсу различные проекты, что было якобы подготовкой к ротации кадров в администрации.

Зинтс займет главную должность в то время, когда Байден вступает в новый и сложный период своего президентства: республиканцы уже начали серию расследований в отношении деятельности администрации и бизнеса сына президента.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил специального советника для расследования обращения с секретными документами, найденными в личном кабинете Байдена и его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр). Тем временем Байден готовится к старту новой кампании по переизбранию президентом.

ВИДЕО ДНЯ

На этот раз Зинтс приходит на должность с совершенно другим "багажом", чем у Клейна: его первая государственная работа была во времена администрации Обамы, и большую часть своей карьеры он провел в частном секторе, работал только в исполнительной власти.

Однако коллеги хвалили Зинтса как опытного менеджера, который проявляет "глубокую лояльность" к работникам, которыми руководит.

Что предшествовало: Сообщалось, что руководитель аппарата администрации президента США Рон Клейн в ближайшие недели уйдет в отставку.

Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: