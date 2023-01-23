Після невдалих спроб захопити Бахмут "зірка Пригожина почала згасати" – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав втрачати авторитет в очах президента Росії Володимира Путіна після невдалих спроб захопити Бахмут.

Джерело: ISW

Деталі: Військові аналітики заявили, що "зірка фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина почала заходити" після кількох місяців видимого підйому після того, як він не зміг виконати обіцянки захопити Бахмут власними силами.

Реклама:

Путін, ймовірно, звернувся до Пригожина та його союзника, генерала армії Сергія Суровікіна з проханням продовжити зусилля, спрямовані на те, щоб зламати волю України та її західних прихильників продовжувати війну після того, як російські збройні сили досягли кульмінації і зазнали катастрофічних невдач.

У той же час Міністерство оборони і Генеральний штаб Росії на чолі з Сергієм Шойгу і генералом армії Валерієм Герасимовим, відповідно, зосередили свою увагу на мобілізації російських резервістів і призовників та створенні умов для підвищення ефективності дій регулярних російських збройних сил, але вони не мали великої надії досягти чогось вирішального восени і на початку зими 2022 року.

Путін, очевидно, вирішив дати Пригожину і Суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити з мобілізованими в'язнями, з одного боку, і жорстокою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру, з іншого.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають експерти ISW, обидві спроби провалилися.

Схоже, у період свого підйому Пригожин вирішив, що його зірка, дійсно, зійшла, і що він може кинути виклик Герасимову і навіть Шойгу за першість у російських військових справах. Та ці надії, схоже, виявилися марними.

В інституті припускають, що Путін вирішив відмовитися від підтримки Пригожина і його нерегулярних сил і знову покластися на Герасимова, Шойгу і російські збройні сили.

Таке рішення Путіна, на думку експертів, маргіналізує групу "Вагнера" та угруповання "силовиків", які, тим не менш, продовжують воювати в Україні.

Путін також намагається відновити авторитет і репутацію Міноборони Росії, які були сильно підірвані невдачами у 2022 році і протягом багатьох місяців піддавалися жорстким нападкам з боку фракції "силовиків".

Пригожин, ймовірно, думав, що його зусилля в Україні продовжать надавати йому військову і політичну владу в Росії.

Проте, ідеться у звіті ISW, інтенсифікація боїв за Бахмут у грудні та її подальша кульмінація також можуть свідчити про те, що Пригожин намагався і не зміг затьмарити російське Міноборони до початку 2023 року.

Нещодавнє очевидне падіння авторитету і впливу Пригожина, ймовірно, відображає реальні обмеження його фактичної влади, зазначають аналітики.

У розвідці інституту зазначають: "Пригожин навряд чи назавжди покине коло Путіна. І він може піднятися, якщо Герасимов і його коло знову підведуть Путіна". Але наразі Пригожин, вочевидь, є "списаною" силою у кремлівському оточенні.

Зважаючи на попередні висновки, експерти підсумовують, що дії Путіна повернули Росію на шлях відбудови своєї армії. "НАТО варто було б звернути увагу на цей розвиток подій як на питання власної майбутньої безпеки", незважаючи на те, що він може сигналізувати для України, ідеться у звіті.

Ключові моменти від ISW щодо військових дій за 22 січня: