После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина начала угасать" – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал терять авторитет в глазах президента России Владимира Путина после неудачных попыток захватить Бахмут.

Источник: ISW

Детали: Военные аналитики заявили, что "звезда финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина начала заходить" после нескольких месяцев видимого подъема после того, как он не смог выполнить обещание захватить Бахмут собственными силами.

Путин, вероятно, обратился к Пригожину и его союзнику, генералу армии Сергею Суровикину с просьбой продолжить усилия, направленные на то, чтобы сломить волю Украины и ее западных сторонников продолжать войну после того, как российские вооруженные силы достигли кульминации и потерпели катастрофические неудачи.

В то же время Министерство обороны и Генеральный штаб России во главе с Сергеем Шойгу и генералом армии Валерием Герасимовым, соответственно, сосредоточили свое внимание на мобилизации российских резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий регулярных российских вооруженных сил, но они не имели большой надежды достичь чего-то решающего осенью и в начале зимы 2022 года.

Путин, очевидно, решил дать Пригожину и Суровикину шанс показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными, с одной стороны, и жестокой воздушной кампанией, направленной на украинскую гражданскую инфраструктуру, с другой.

Как отмечают эксперты ISW, обе попытки провалились.

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Похоже, в период своего подъема Пригожин решил, что его звезда, действительно, взошла, и что он может бросить вызов Герасимову и даже Шойгу за первенство в российских военных делах. Но эти надежды, похоже, оказались напрасными.

В институте предполагают, что Путин решил отказаться от поддержки Пригожина и его нерегулярных сил и снова положиться на Герасимова, Шойгу и российские вооруженные силы.

Такое решение Путина, по мнению экспертов, маргинализирует группу "Вагнера" и группировку "силовиков", которые, тем не менее, продолжают воевать в Украине.

Путин также пытается восстановить авторитет и репутацию Минобороны России, которые были сильно подорваны неудачами в 2022 году и в течение многих месяцев подвергались жестким нападкам со стороны фракции "силовиков".

Пригожин, вероятно, думал, что его усилия в Украине продолжат предоставлять ему военную и политическую власть в России.

Однако, говорится в отчете ISW, интенсификация боев за Бахмут в декабре и ее дальнейшая кульминация также могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытался и не смог затмить российское Минобороны до начала 2023 года.

Недавнее очевидное падение авторитета и влияния Пригожина, вероятно, отражает реальные ограничения его фактической власти, отмечают аналитики.

В разведке института отмечают: "Пригожин вряд ли навсегда покинет круг Путина. И он может подняться, если Герасимов и его круг снова подведут Путина". Но пока Пригожин, очевидно, является "списанной" силой в кремлевском окружении.

Учитывая предыдущие выводы, эксперты заключают, что действия Путина вернули Россию на путь восстановления своей армии. "НАТО следовало бы обратить внимание на это развитие событий как на вопрос собственной будущей безопасности", несмотря на то, что он может сигнализировать для Украины, говорится в отчете.

Ключевые моменты от ISW по военным действиям за 22 января: