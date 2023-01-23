В России ПВО уже установили на Валдае: будет защищать резиденцию Путина — СМИ

Россияне начали устанавливать системы противовоздушной обороны уже в Новгородской области, ПВО, которая будет защищать президента страны-агрессора Владимира Путина и его близких, заметили возле его резиденции в селе Ящерово Валдайского района.

Источник: "Агентство. Новости"

Дословно: "Эти комплексы ПВО защищают от вероятного украинского удара лично президента Владимира Путина и его близких. Такой вывод можно сделать после того, как установка ПВО появилась рядом с валдайской резиденцией президента. Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет".

Реклама:

Детали: В частности, житель города Валдай в Новгородской области выслал в редакцию снимок, сделанный в селе Ящерово на прошлой неделе, - на фотографии расчет комплекса ПВО, который, по словам автора снимка, был размещен в поселении "несколько недель назад". На фото, вероятно, изображен комплекс "Панцирь-С1". Такие же в последние дни были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.

Журналисты делают вывод, что система ПВО появилась в Ящерово вскоре после атаки украинских дронов на российские военные аэродромы в глубине страны - первая атака на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области была 5 декабря.

Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связались журналисты, подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. По словам одного из собеседников, комплекс не стоит без дела - он находится на боевом дежурстве, по меньшей мере трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что Ящерово - одно из двух ближайших сел к президентской резиденции, стоящей на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От Ящерово до мест президентской резиденции чуть более шести километров по прямой.

"Валдайская резиденция Путина, хотя и называется официальной, почти не выполняет представительских функций. Она больше известна как место личного досуга Путина, его близких и друзей. Туда, согласно многочисленным свидетельствам, на закрытые вечеринки к Путину приезжали звезды эстрады. Там же Путин за закрытыми дверями нередко встречается с вип-гостями", - утверждают журналисты.

Издание со ссылкой на источник, сообщает, что Путин бывает на Валдае очень часто, "он любит" это место.

Именно в Ящерово поселились на постоянной основе приближенные к Путину люди вроде офицеров ФСО и руководителей управделами президента.

Никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет.

Тем не менее, еще в советское время в этом районе и так размещались стационарные средства ПВО - 42-й зенитный ракетный полк, расквартированный в поселке "Валдай-4".

Какое-то время в 90-х база полка находилась в упадке, но с конца десятых годов зенитный полк укомплектовали новым вооружением, а территорию части привели в порядок.

Что предшествовало: