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У Кремлі вигадали причину, чому відсутній документ про завершення мобілізації

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 січня 2023, 12:25
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков спробував пояснити відсутність документу про закінчення мобілізації, за його словами, це пов'язано з іншими задачами, які вирішує Міноборони РФ, але при цьому треба орієнтуватися на слова Путіна щодо завершення мобілізації.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Призов у рамках часткової мобілізації здійснювався до досягнення встановленої чисельності, необхідної для виконання збройними силами поставлених завдань. Міноборони власне рапортувало якраз про те, що встановленої чисельності було досягнуто, у зв'язку з чим призов громадян у рамках часткової мобілізації було зупинено, завершено".

Деталі: Але, уточнив Пєсков, крім призову громадян на військову службу часткова мобілізація також включає й інші заходи, необхідні для забезпечення завдань збройних сил. "Це пов'язано з виконанням завдань військовослужбовцями і так далі, тощо. У цій частині це продовжує працювати", - зазначив він.

Прессекретар Путіна ще раз наголосив, що треба орієнтуватись на слова і заяви президента РФ щодо закінчення мобілізації, хоч при цьому указ про часткову мобілізацію передбачає й інші функції, необхідні для міністерства оборони.

Що було раніше: 18 січня Головне управління розвідки заявило, що в Росії готуються до нової хвилі мобілізації – зокрема, під прицілом військкоматів опиняться жителі Москви.

Теми: Росіямобілізаціявійна
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