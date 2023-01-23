В Кремле придумали причину, почему отсутствует документ о завершении мобилизации

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков попытался объяснить отсутствие документа об окончании мобилизации, по его словам, это связано с другими задачами, которые решает Минобороны РФ, но при этом надо ориентироваться на слова Путина о завершении мобилизации.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен".

Детали: Однако, уточнил Песков, кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил. "Это связано с выполнением задач военнослужащими и так далее, и так далее, и так далее. В этой части это продолжает работать", - отметил он.

Пресс-секретарь Путина еще раз подчеркнул, что надо ориентироваться на слова и заявления президента РФ об окончании мобилизации, хотя при этом указ о частичной мобилизации предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны.

Что предшествовало: 18 января Главное управление разведки заявило, что в России готовятся к новой волне мобилизации – в частности, под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы.