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"Цінителя нерухомості" Халімона звільнять з посади заступника голови фракції "Слуга народу"

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 січня 2023, 12:37
Павло Халімон. фото з його Facebook

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Павло Халімон, який у розпал війни придбав собі елітний маєток в центрі столиці, буде звільнений із посади заступника.

Джерело: Арахамія у Telegram, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у Telegram

Пряма мова: "Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок.

Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат.

За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції".

Деталі: За словами Арахамії, що стосується інших форм відповідальності, "Слуга народу" закликає правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.

Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання, додав керівник фракції СН.

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Крім цього пізніше очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії

Вона додала, що рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни. На цей час призначать виконувача обов’язків голови партосередку.

Що передувало: Розслідування "Української правди" з'ясувало, що заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.

Детальніше читайте: Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва

Нагадаємо: До початку повномасштабної війни з РФ, у лютому 2022 році, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовців, розпочало перевірку декларації Халімона.

Довідково: Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції "Слуга народу" та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, він також був головою Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу".

Теми: Слуга народунерухомістьКиїввійна
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