"Ценителя недвижимости" Халимона уволят с должности замглавы фракции "Слуга народа"

Павел Халимон. фото с его Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Павел Халимон, который в разгар войны приобрел элитный особняк в центре столицы, будет уволен с должности заместителя.

Источник: Арахамия в Telegram, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram

Прямая речь: "Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность.

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Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат.

За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции".

Детали: По словам Арахамии, что касается других форм ответственности, "Слуга народа" призывает правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку этим событиям.

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Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание, добавил руководитель фракции СН.

Кроме этого позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности главы Черниговской областной организации партии.

Она добавила, что решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/собрании областной организации в определенные уставом партии сроки. На это время назначат исполняющего обязанности председателя партячейки.

Что предшествовало: Расследование "Украинской правды" показало, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью в миллионы гривен, оформив его на другое лицо.

Детальнее читайте: Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел особняк в центре Киева

Напомним: До начала полномасштабной войны с РФ, в феврале 2022 года, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало, что по результатам проведенного мониторинга образа жизни должностных лиц, начало проверку декларации Халимона.

Справка: Халимон занимает должность заместителя руководителя фракции "Слуга народа" и заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, он также являлся председателем Черниговской областной организации партии "Слуга народа".