Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Ценителя недвижимости" Халимона уволят с должности замглавы фракции "Слуга народа"

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 11:37
Ценителя недвижимости Халимона уволят с должности замглавы фракции Слуга народа
Павел Халимон. фото с его Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Павел Халимон, который в разгар войны приобрел элитный особняк в центре столицы, будет уволен с должности заместителя.

Источник: Арахамия в Telegram, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram

Прямая речь: "Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность.

Реклама:

Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат.

За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции".

Детали: По словам Арахамии, что касается других форм ответственности, "Слуга народа" призывает правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку этим событиям.

ВИДЕО ДНЯ

Если был нарушен закон – значит, за это нужно понести наказание, добавил руководитель фракции СН.

Кроме этого позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности главы Черниговской областной организации партии.

Она добавила, что решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/собрании областной организации в определенные уставом партии сроки. На это время назначат исполняющего обязанности председателя партячейки.

Что предшествовало: Расследование "Украинской правды" показало, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью в миллионы гривен, оформив его на другое лицо.

Детальнее читайте: Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел особняк в центре Киева

Напомним: До начала полномасштабной войны с РФ, в феврале 2022 года, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало, что по результатам проведенного мониторинга образа жизни должностных лиц, начало проверку декларации Халимона.

Справка: Халимон занимает должность заместителя руководителя фракции "Слуга народа" и заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, он также являлся председателем Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

Темы: Слуга народанедвижимостьКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Слуга народа
Министру Резникову: Заключайте не пари, а договоры по рыночным ценам
Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?
Новый нардеп от "Слуги народа" официально появился в Верховной Раде
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: