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"Фортеця Бахмут": прикордонники влаштували ворогу марафон і захопили позицію

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 січня 2023, 12:27
Фортеця Бахмут: прикордонники влаштували ворогу марафон і захопили позицію
скриншот

Прикордонники захопили ворожу позицію біля Бахмута Донецької області.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що 22 січня один з прикордонних підрозділів просунувся вперед та зайняв ворожу позицію. Вогневу підтримку забезпечили прикордонники-мінометники.

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Під впливом щільного вогню окупанти покинули свій рубіж, після чого бійці ДПСУ зачистили місцевість та закріпились. Втрати противника уточнюються.

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Теми: БахмутДонецька областьПрикордонна служба
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