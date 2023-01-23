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"Фортеця Бахмут": прикордонники влаштували ворогу марафон і захопили позицію

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 січня 2023, 13:27
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Прикордонники захопили ворожу позицію біля Бахмута Донецької області.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що 22 січня один з прикордонних підрозділів просунувся вперед та зайняв ворожу позицію. Вогневу підтримку забезпечили прикордонники-мінометники.

Під впливом щільного вогню окупанти покинули свій рубіж, після чого бійці ДПСУ зачистили місцевість та закріпились. Втрати противника уточнюються.

Теми: БахмутДонецька областьПрикордонна служба
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