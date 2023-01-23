"Крепость Бахмут": пограничники устроили врагу марафон и захватили позицию
Понедельник, 23 января 2023, 13:27
Пограничники захватили вражескую позицию возле Бахмута Донецкой области.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Сообщается, что 22 января одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло вражескую позицию. Огневую поддержку обеспечили пограничники-минометчики.
Под влиянием плотного огня оккупанты покинули свой рубеж, после чего бойцы ГПСУ зачистили местность и закрепились. Потери противника уточняются.