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"Крепость Бахмут": пограничники устроили врагу марафон и захватили позицию

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 13:27
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Пограничники захватили вражескую позицию возле Бахмута Донецкой области.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что 22 января одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло вражескую позицию. Огневую поддержку обеспечили пограничники-минометчики.

Под влиянием плотного огня оккупанты покинули свой рубеж, после чего бойцы ГПСУ зачистили местность и закрепились. Потери противника уточняются.

Темы: БахмутДонецкая областьПограничная служба
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