"Крепость Бахмут": пограничники устроили врагу марафон и захватили позицию

Пограничники захватили вражескую позицию возле Бахмута Донецкой области.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что 22 января одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло вражескую позицию. Огневую поддержку обеспечили пограничники-минометчики.

Под влиянием плотного огня оккупанты покинули свой рубеж, после чего бойцы ГПСУ зачистили местность и закрепились. Потери противника уточняются.