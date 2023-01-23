Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ознак наступу на Київ немає, але залишаються ракети й провокації – ГУР

Олена РощінаПонеділок, 23 січня 2023, 12:39
Ознак наступу на Київ немає, але залишаються ракети й провокації – ГУР
Бомбардувальник Ту-22М3, архівне фото Міністерства оборони РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що Києву найближчим часом будуть більше загрожувати ракетні удари росіян і провокації, ніж повторний наступ із території Білорусі.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Delfi"

Деталі: Ознак того, що російські війська намагатимуться ще раз рушити на Київ через Білорусь, українські військові розвідники не бачать: "Таких індикаторів немає, там немає потужного ударно-наступального угруповання". 

Реклама:

Скібіцький зазначив, що друга механізована дивізія 1-ї танкової армії, яка проходила підготовку на полігонах Білорусі, тепер перекидається і зайде з території Росії на Куп'янському напрямку

За його словами, "це говорить про те, що там буде ротація". 

Пряма мова: "Але ми посилили свою оборону на Київському напрямку. За два місяці росіяни не встигнуть створити потужне ударне угруповання. 

ВІДЕО ДНЯ

Серйозних питань два. Перше – завдача ракетних ударів: на території Білорусі є "Іскандери". Друге – авіація, а саме літаки Ту-22, які також можуть випускати ракети Х-22. 

Крім того, ми не виключаємо провокацій. Але це не та загроза, яка говорить про підготовку нового наступу на Київ".

Нагадаємо: Вадим Скібіцький озвучив прогноз, що у лютому-березні активні бойові дії триватимуть у Донецькій та Луганській областях, а також що подальший хід війни можуть визначити весна й початок літа 2023 року.

Теми: війнаРосіяБілорусьрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: