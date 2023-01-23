Ознак наступу на Київ немає, але залишаються ракети й провокації – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що Києву найближчим часом будуть більше загрожувати ракетні удари росіян і провокації, ніж повторний наступ із території Білорусі.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Delfi"

Деталі: Ознак того, що російські війська намагатимуться ще раз рушити на Київ через Білорусь, українські військові розвідники не бачать: "Таких індикаторів немає, там немає потужного ударно-наступального угруповання".

Реклама:

Скібіцький зазначив, що друга механізована дивізія 1-ї танкової армії, яка проходила підготовку на полігонах Білорусі, тепер перекидається і зайде з території Росії на Куп'янському напрямку.

За його словами, "це говорить про те, що там буде ротація".

Пряма мова: "Але ми посилили свою оборону на Київському напрямку. За два місяці росіяни не встигнуть створити потужне ударне угруповання.

ВІДЕО ДНЯ

Серйозних питань два. Перше – завдача ракетних ударів: на території Білорусі є "Іскандери". Друге – авіація, а саме літаки Ту-22, які також можуть випускати ракети Х-22.

Крім того, ми не виключаємо провокацій. Але це не та загроза, яка говорить про підготовку нового наступу на Київ".

Нагадаємо: Вадим Скібіцький озвучив прогноз, що у лютому-березні активні бойові дії триватимуть у Донецькій та Луганській областях, а також що подальший хід війни можуть визначити весна й початок літа 2023 року.