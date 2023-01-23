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Признаков наступления на Киев нет, но остаются ракеты и провокации – ГУР

Елена РощинаПонедельник, 23 января 2023, 12:39
Признаков наступления на Киев нет, но остаются ракеты и провокации – ГУР
Бомбардировщик Ту-22М3, архивное фото Министерства обороны РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что Киеву в ближайшее время будут больше угрожать ракетніе удары россиян и провокации, чем повторное наступление с территории Беларуси.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Delfi"

Детали: Признаков того, что российские войска постараются еще раз двинуться на Киев через Беларусь, украинские военные разведчики не видят: "Таких индикаторов нет, там нет мощной ударно-наступательной группировки". 

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Скибицкий отметил, что вторая механизированая дивизия 1-й танковой армии, которая проходила подготовку на полигонах Беларуси, теперь перебрасывается и зайдет с территории России на Купянском направлении

По его словам, "это говорит о том, что там будет ротация". 

Прямая речь: "Но мы усилили свою оборону на Киевском направлении. За два месяца россияне не успеют создать мощную ударную группировку. 

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Серьезных вопросов два. Первое – нанесение ракетных ударов: на территории Беларуси есть "Искандеры". Второе – авиация, а именно самолеты Ту-22, которые также могут выпускать ракеты Х-22. 

Кроме того, мы не исключаем провокаций. Но это не та угроза, которая говорит о подготовке нового наступления на Киев".

Напомним: Вадим Скибицкий озвучил прогноз, что в феврале-марте активные боевые действия будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях, а также что дальнейший ход войны могут определить весна и начало лета 2023 года.

Темы: войнаРосcияБеларусьразведка
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