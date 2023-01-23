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У России осталось порядка 550 высокоточных ракет – Скибицкий

Елена РощинаПонедельник, 23 января 2023, 14:44
Искандер-М, фото РИА Новости

По подсчетам украинских военных разведчиков, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Delfi"

Прямая речь: "У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет. 

Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал. 

Они пошли по другому пути: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.

Россияне стали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Это не точное оружие, но разрушительное.

Детали: Так Скибицкий ответил на вопрос, сколько еще ракет осталось у России и можно ли закончить ее ракетный террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры с помощью западных средств ПВО.

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Вероятно, представитель ГУР имел в виду, что из 550 высокоточных ракет РФ еще должна сохранить неприкосновенный запас, поэтому речь может идти о двух-трех массированных ракетных ударах.

По словам Скибицкого, Киеву в ближайшие два месяца будут больше угрожать ракетные удары россиян и провокации, чем повторное наступление с территории Беларуси.

Темы: войнаРосcияракетный ударразведка
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