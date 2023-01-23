Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У России осталось порядка 550 высокоточных ракет – Скибицкий

Елена РощинаПонедельник, 23 января 2023, 13:44
У России осталось порядка 550 высокоточных ракет – Скибицкий
Искандер-М, фото РИА Новости

По подсчетам украинских военных разведчиков, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Delfi"

Прямая речь: "У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет. 

Реклама:

Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал. 

Они пошли по другому пути: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.

Россияне стали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Это не точное оружие, но разрушительное.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Так Скибицкий ответил на вопрос, сколько еще ракет осталось у России и можно ли закончить ее ракетный террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры с помощью западных средств ПВО.

Вероятно, представитель ГУР имел в виду, что из 550 высокоточных ракет РФ еще должна сохранить неприкосновенный запас, поэтому речь может идти о двух-трех массированных ракетных ударах.

По словам Скибицкого, Киеву в ближайшие два месяца будут больше угрожать ракетные удары россиян и провокации, чем повторное наступление с территории Беларуси.

Темы: войнаРосcияракетный ударразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Весна и начало лето будут решающими в войне – ГУР
При попытке высадки ДРГ на Днепре Силы обороны поразили катер врага
Россия снова нанесла ракетный удар по Краматорску – ОВА
Убитые или дезертировали: у ЧВК "Вагнер" на войне в Украине осталось 10 тысяч заключенных - СМИ
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: