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Росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, загинув чоловік – ОВА

Понеділок, 23 січня 2023, 15:05
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Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти вдень вдарили по селищу міського типу Антонівка.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка. Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни - на подвір'ї загинув чоловік".

Деталі: За його словами, життя чоловіка забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирним жителям.

Що було раніше: Минулої доби обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Гаврилівка, Інгулець, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. На деокупованій території Херсонщини через російську агресію постраждали 3 людини протягом доби, серед них - 17-річна дівчина.

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Теми: Херсонська областьвійна
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