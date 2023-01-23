Росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, загинув чоловік – ОВА

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що окупанти вдень вдарили по селищу міського типу Антонівка.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка. Уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни - на подвір'ї загинув чоловік".

Реклама:

Деталі: За його словами, життя чоловіка забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирним жителям.

Що було раніше: Минулої доби обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Гаврилівка, Інгулець, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. На деокупованій території Херсонщини через російську агресію постраждали 3 людини протягом доби, серед них - 17-річна дівчина.