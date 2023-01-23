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Россияне обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине, погиб мужчина - ОВА

Понедельник, 23 января 2023, 15:05
скриншот

Председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты днем ударили по поселку городского типа Антоновка.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские снаряды попали в здание, что в пгт Антоновка. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены - во дворе погиб человек".

Детали: По его словам, жизнь мужчины унес осколок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям.

Что предшествовало: За минувшие сутки обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Гавриловка, Ингулец, Монастырское, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон. На деоккупированной территории Херсонщины из-за российской агрессии пострадали 3 человека в течение суток, среди них - 17-летняя девушка.

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Темы: Херсонская областьвойна
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