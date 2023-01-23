Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине, погиб мужчина - ОВА

Понедельник, 23 января 2023, 14:05
Россияне обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине, погиб мужчина - ОВА
скриншот

Председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что оккупанты днем ударили по поселку городского типа Антоновка.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские снаряды попали в здание, что в пгт Антоновка. Обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены - во дворе погиб человек".

Реклама:

Детали: По его словам, жизнь мужчины унес осколок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям.

Что предшествовало: За минувшие сутки обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Гавриловка, Ингулец, Монастырское, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон. На деоккупированной территории Херсонщины из-за российской агрессии пострадали 3 человека в течение суток, среди них - 17-летняя девушка.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: