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Росія знову завдала ракетного удару по Краматорську – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 23 січня 2023, 15:51
Іскандер-М, фото РИА Новости

Російські війська вдарили ракетами по місту Краматорськ Донецької області.

Джерело: міський голова Олександр Гончаренко у Facebook

Пряма мова: "Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки".

Деталі: Нещодавно в області лунала повітряна тривога.

Згідно з даними сервісу alerts.in.ua, у понеділок 23 січня повітряна тривога тривала в області 1 годину 22 хвилини.

Що передувало: Зранку 20 січня російські війська також обстріляли Краматорськ.

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Теми: Краматорськракетний ударРосіявійна
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