Росія знову завдала ракетного удару по Краматорську – ОВА
Понеділок, 23 січня 2023, 14:51
Російські війська вдарили ракетами по місту Краматорськ Донецької області.
Джерело: міський голова Олександр Гончаренко у Facebook
Пряма мова: "Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки".
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Деталі: Нещодавно в області лунала повітряна тривога.
Згідно з даними сервісу alerts.in.ua, у понеділок 23 січня повітряна тривога тривала в області 1 годину 22 хвилини.
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Що передувало: Зранку 20 січня російські війська також обстріляли Краматорськ.