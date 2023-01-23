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Россия снова нанесла ракетный удар по Краматорску – ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 14:51
Россия снова нанесла ракетный удар по Краматорску – ОВА
Искандер-М, фото РИА Новости

Российские войска ударили ракетами по городу Краматорск Донецкой области.

Источник: городской голова Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь: "Ракетный удар по Краматорску. Выясняем последствия".

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Детали: Недавно в области звучала воздушная тревога.

Согласно данным сервиса alerts.in.ua, в понедельник 23 января воздушная тревога продолжалась в области 1 час 22 минуты.

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Что предшествовало: Утром 20 января российские войска также обстреляли Краматорск.

Темы: Краматорскракетный ударРосcиявойна
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