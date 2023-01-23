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Повітряні сили у понеділок знищили 6 повітряних цілей РФ, серед них літаки і гелікоптер

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 січня 2023, 16:32
ілюстрація Повітряних сил

У понеділок на сході України зенітники Повітряних сил приземлили 6 повітряних цілей ворога, зокрема два літаки і вертоліт.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: 23 січня на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили два  російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо: 18 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера окупантів Ка-52, а також експериментального безпілотника.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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