Повітряні сили у понеділок знищили 6 повітряних цілей РФ, серед них літаки і гелікоптер

У понеділок на сході України зенітники Повітряних сил приземлили 6 повітряних цілей ворога, зокрема два літаки і вертоліт.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: 23 січня на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо: 18 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера окупантів Ка-52, а також експериментального безпілотника.