Воздушные силы в понедельник уничтожили 6 воздушных целей РФ, среди них самолеты и вертолет

В понедельник на востоке Украины зенитчики Воздушных сил приземлили 6 воздушных целей врага, в том числе два самолета и вертолет.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: 23 января на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним: 18 января Генеральный штаб ВСУ сообщил о сбитии Силами обороны вертолета оккупантов Ка-52, а также экспериментального беспилотника.