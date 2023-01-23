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Воздушные силы в понедельник уничтожили 6 воздушных целей РФ, среди них самолеты и вертолет

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 15:32
Воздушные силы в понедельник уничтожили 6 воздушных целей РФ, среди них самолеты и вертолет
иллюстрация Воздушных сил

В понедельник на востоке Украины зенитчики Воздушных сил приземлили 6 воздушных целей врага, в том числе два самолета и вертолет.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: 23 января на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Напомним: 18 января Генеральный штаб ВСУ сообщил о сбитии Силами обороны вертолета оккупантов Ка-52, а также экспериментального беспилотника.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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