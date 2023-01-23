Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы в понедельник уничтожили 6 воздушных целей РФ, среди них самолеты и вертолет

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 16:32
иллюстрация Воздушных сил

В понедельник на востоке Украины зенитчики Воздушных сил приземлили 6 воздушных целей врага, в том числе два самолета и вертолет.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: 23 января на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним: 18 января Генеральный штаб ВСУ сообщил о сбитии Силами обороны вертолета оккупантов Ка-52, а также экспериментального беспилотника.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

По всей Украине гудят сирены: в Беларуси снова МиГ в воздухе

В России мобилизуют депортированных украинцев – Луганская ОВА

Случаи коррупции в Украине не связаны с помощью США – Госдеп

Зеленский подписал закон, который усиливает уголовную ответственность военных

Байден объявит о передаче Украине танков Abrams в среду – СМИ

обновленоЗалужный получил в наследство миллион долларов и пожертвовал их на армию

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушники сбили два российских дрона
ОП и воздушники высмеяли Москву из-за размещения ПВО на крышах домов
Российский штурмовик Су-25 уничтожен под Соледаром – Воздушные силы
Последние новости
09:33
Первая леди поздравила Зеленского с 45-летием и пожелала ему улыбаться как на фото
09:26
В аэропорту Берлина из-за крупнейшей за пять лет забастовки отменили 300 рейсов
09:16
Не коррупция, а мошенничество. Как в армии украли, а чиновнику вернули миллионы
09:10
По всей Украине гудят сирены: в Беларуси снова МиГ в воздухе
08:52
Лидер партии Шольца: Путин не пойдет на ядерную эскалацию из-за поставок танков Украине
08:43
ЕСПЧ 25 января объявит решение по делу об оккупации Донбасса
08:30
В России мобилизуют депортированных украинцев – Луганская ОВА
08:25
Военный учет 2023: что изменилось и будут ли выдавать повестки в "Дии"
08:12
Выборы в Чехии: Бабиш заявил об угрозах убийством и прекратил встречи с избирателями
08:06
Силы обороны уже ликвидировали более 123 тысяч оккупантов
Все новости...