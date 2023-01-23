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РФ обстріляла будинок багатодітної родини: загинула жінка, ще двоє поранені

Євген КізіловПонеділок, 23 січня 2023, 18:28
Getty Images

Росіяни у понеділок обстріляли будинок багатодітної родини в Есманьській громаді Сумської області. Одна жінка загинула, ще двоє людей поранені.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За його словами, було 10 "прильотів" зі ствольної артилерії, один із снарядів попав у оселю місцевих жителів.

На цю мить відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні.

Подробиці Живицький пообіцяв згодом.

Що передувало: Трохи раніше у понеділок голова Сумської ОВА повідомив, що російські війська обстріляли житлові будинки та залізницю у місті Ворожба Сумської області.

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Теми: Сумська областьобстрілжертвивійна
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