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РФ обстреляла дом многодетной семьи: погибла женщина, еще двое ранены

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 18:28
Getty Images

Россияне в понедельник обстреляли дом многодетной семьи в Есманьской общине Сумской области. Одна женщина погибла, еще два человека ранены.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, было 10 "прилетов" из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей.

На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двух раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу.

Подробности Живицкий пообещал позже.

Что предшествовало: Чуть ранее в понедельник председатель Сумской ОГА сообщил, что российские войска обстреляли жилые дома и железную дорогу в городе Ворожба Сумской области.

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Темы: Сумская областьобстрелжертвывойна
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