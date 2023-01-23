Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії

Альона Мазуренко Понеділок, 23 січня 2023, 20:05
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в питанні отримання Україною танків залишилося зробити "останні пів кроку". Кулеба впевнений, що німецькі Leopard незабаром буде передано.

Джерело: Кулеба в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У питаннях танків залишилося зробити останні пів кроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Вже отримуємо французькі легкі танки поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc.

Не сумніваюся, що й Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії".

Деталі: Міністр зазначив, що надання Україні будь-якого виду озброєння було для Німеччини проблемним: "Така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але, зрештою, ми завжди отримували необхідний результат, і цього разу також отримаємо".

Щодо питання швидкості і "ціни" такого зволікання, то міністр запевнив, що українська сторона доносить міжнародним партнерам, що за кожен день затримки проливається кров українців. 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед зустріччю очільників оборонних відомств на базі "Рамштайн" Україна зверталась до союзників із запитом про надання сучасних західних танків, але 20 січня оголошень про їх надання так і не прозвучало.
  • За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки "танковим" ініціативам: Польщі щодо "Леопардів" та Британії щодо "Челленджерів".
  • Також у рамках "Рамштайну" відбулася зустріч представників країн-власників танків "Леопард 2" німецького виробництва.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Кулеба Дмитрозброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПапа Франциск уперше зустрівся з усіма головами українських церков

Німеччина передасть Україні танки Leopard 2 і дозволить це робити іншим країнам

В Іспанії затримали пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою в посольство України

фотоНа Одещині схопили на хабарі мера міста Рені та депутата місцевої ради

Костін звільнив очільників 5 обласних прокуратур

Зеленський ввів санкції проти Новинського і ще 9 церковників

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Італія долучиться до ініціативи спецтрибуналу щодо агресії РФ – Кулеба
Кулеба: Захід досі блокує два найпотрібніші типи зброї, але надасть і їх
Кулеба назвав неприйнятними пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна
Останні новини
13:57
У Єгипті дослідили мумію "золотого хлопчика", на якій знайшли 49 амулетів
13:53
Китай торік став головним експортером легкових автомобілів до РФ
13:50
фото "Вагнер" зазнає величезних втрат: кількість могил на кладовищі зросла в 7 разів за 2 місяці – NYT
13:45
"Tanke shön": європейські лідери і дипломати коментують історичне рішення Німеччини
13:43
опитуванняЯк українці уявляють ветеранів
13:33
Арештовані 50 мільйонів з рахунків російського виробника чаю Greenfield передали на потреби ЗСУ
13:28
Оборонці Соледара залишили місто - ЗСУ
13:22
доповненоРосійські і білоруські військові у середу відпрацьовують висадку десанту
13:20
Фінляндія ще визначає формат участі у "танковій коаліції" для України - глава МЗС
13:13
фотоПапа Франциск уперше зустрівся з усіма головами українських церков
Усі новини...