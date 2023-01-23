Кулеба: Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в питанні отримання Україною танків залишилося зробити "останні пів кроку". Кулеба впевнений, що німецькі Leopard незабаром буде передано.

Джерело: Кулеба в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У питаннях танків залишилося зробити останні пів кроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Вже отримуємо французькі легкі танки поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc.

Не сумніваюся, що й Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії".

Деталі: Міністр зазначив, що надання Україні будь-якого виду озброєння було для Німеччини проблемним: "Така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але, зрештою, ми завжди отримували необхідний результат, і цього разу також отримаємо".

Щодо питання швидкості і "ціни" такого зволікання, то міністр запевнив, що українська сторона доносить міжнародним партнерам, що за кожен день затримки проливається кров українців.

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