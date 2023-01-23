Кулеба: Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе получения Украиной танков осталось сделать "последние полшага". Кулеба уверен, что немецкие Leopard вскоре будут переданы.
Источник: Кулеба в эфире телемарафона
Прямая речь: "В вопросах танков осталось сделать последние полшага. Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки пока что. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc.
Не сомневаюсь, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии".
Детали: Министр отметил, что предоставление Украине любого вида вооружения было для Германии проблемным: "Такая страна, есть специфика, надо ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и на этот раз также получим".
Что касается вопроса скорости и "цены" такого промедления, то министр заверил, что украинская сторона доносит международным партнерам, что за каждый день задержки проливается кровь украинцев.
Напомним:
- Перед встречей руководителей оборонных ведомств на базе "Рамштайн" Украина обращалась к союзникам с запросом о предоставлении современных западных танков, но 20 января объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.
- По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря "танковым" инициативам: Польши относительно "Леопардов" и Британии относительно "Челленджеров".
- Также в рамках "Рамштайна" состоялась встреча представителей стран-владельцев танков "Леопард 2" немецкого производства.