Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП – джерела
Понеділок, 23 січня 2023, 21:26
За інформацією джерел УП, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП у складі РНБО, джерела у Кабміні
Деталі: За словами джерел, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
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Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
Що було раніше: У січні співрозмовники УП повідомляли, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду заступника голови ОПУ.
Також повідомлялося, що можуть звільнити кількох голів ОДА, що пов‘язані з Тимошенком.
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Нагадаємо:
- Журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.
- Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
- Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар.