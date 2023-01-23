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Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП – джерела

Альона Мазуренко , Роман РоманюкПонеділок, 23 січня 2023, 21:26
Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП – джерела
ИРИЛО ТИМОШЕНКО, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

За інформацією джерел УП, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. 

Джерело: поінформовані співрозмовники УП у складі РНБО, джерела у Кабміні

Деталі: За словами джерел, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

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Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Що було раніше: У січні співрозмовники УП повідомляли, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду заступника голови ОПУ.

Також повідомлялося, що можуть звільнити кількох голів ОДА, що пов‘язані з Тимошенком.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Не "воєнний стан" заступника керівника ОП Кирила Тимошенка"

Нагадаємо: 

  • Журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. 
  • Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
  • Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар. 

Теми: ТимошенкоОфіс президентазвільнення
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