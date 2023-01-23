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Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники

Алена Мазуренко, Роман РоманюкПонедельник, 23 января 2023, 21:26
Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники
КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

По информации источников УП, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. 

Источник: информированные собеседники УП в составе СНБО, источники в Кабмине

Детали: По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

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Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Что было раньше: В январе собеседники УП сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может потерять должность заместителя председателя ОПУ.

Также сообщалось, что могут уволить нескольких глав ОГА, связанных с Тимошенко.

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Узнать больше: "Не "военное положение" заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко"

Напомним: 

  • Журналисты BIHUS info сообщили, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. 
  • Сам Тимошенко это не отрицал, но объяснял, что ездит на нем в деоккупированные районы, а машина находится на балансе Государственного управления делами.
  • Также его критиковали из-за политики в регионах. В частности, чиновник из ОП занимался региональной политикой, что воспринималось как самопиар.

Темы: ТимошенкоОфис президентаувольнение
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