Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП – источники

По информации источников УП, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.

Источник: информированные собеседники УП в составе СНБО, источники в Кабмине

Детали: По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

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Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Что было раньше: В январе собеседники УП сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может потерять должность заместителя председателя ОПУ.

Также сообщалось, что могут уволить нескольких глав ОГА, связанных с Тимошенко.

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Напомним: