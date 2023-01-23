Глава генштабу окупантів поскаржився на високу інтенсивність військових дій – такого Росія ще не знала

Глава генштабу російської армії Валерій Герасимов поскаржився на те, що інтенсивність військових дій під час війни в Україні поставила окупаційні російські війська в умови, з якими вони не стикалися в історії сучасної Росії.

Джерело: Герасимов в інтерв’ю, цитує РБК.ru

Пряма мова: "Необхідно зазначити, що система мобілізаційної підготовки в нашій країні виявилася не повністю адаптованою під нові сучасні економічні відносини. Тому довелося все виправляти на ходу".

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Деталі: За його словами, генштаб у взаємодії із суб'єктами РФ під час часткової мобілізації залучив до армії 300 тис. громадян.

Начальник генштабу також зазначив, що сучасна Росія не знала "такого рівня та інтенсивності військових дій", оскільки їй сьогодні "протидіє практично весь колективний Захід".

Нагадаємо: Герасимова 11 січня призначили командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.