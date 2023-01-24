Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава генштаба оккупантов пожаловался на высокую интенсивность военных действий – такого Россия еще не знала

"Украинская правда"Вторник, 24 января 2023, 00:37
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ

Глава генштаба российской армии Валерий Герасимов пожаловался на то, что интенсивность военных действий во время войны в Украине поставила оккупационные российские войска в условия, с которыми они не сталкивались в истории современной России.

Источник: Герасимов в интервью, цитирует РБК.ru

Прямая речь: "Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу".

Детали: По его словам, генштаб во взаимодействии с субъектами РФ во время частичной мобилизации привлек в армию 300 тыс. граждан.

Начальник генштаба также отметил, что современная Россия не знала "такого уровня и интенсивности военных действий", поскольку ей сегодня "противодействует практически весь коллективный Запад".

Напомним: Герасимова 11 января назначили командующим объединенной группировки войск в Украине.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе

Первые танки Leopard поступят в Украину через три месяца – министр обороны Германии

фото, обновленоПапа Франциск впервые встретился с главами украинских церквей, Онуфрия не было

Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит это делать другим странам

В Испании задержан пенсионер, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой посольству Украины

фотоВ Одесской области схватили на взятке мэра города Рени и депутата местного совета

Все новости...
Кулеба: Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии
Зеленский: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams
Дрон Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно завершил тестовый полет
Кулеба анонсировал встречу стран для продвижения идеи спецтрибунала по преступлениям РФ
Последние новости
17:33
ЮНЕСКО предоставила центру Одессы статус Всемирного наследия под угрозой
17:23
Через терминалы Приватбанка в 2022 году оплатили покупки более чем на полтриллиона
17:12
Россияне атаковали магазин в Бериславе – двое погибших и трое раненых
17:05
США отправят Украине 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg
16:57
Ученые спасли от врага уникальный гербарий из Херсона, который собирали 50 лет
16:52
В России заявили, что танки Leopard 2 могут стать "грязно-ядерной бомбой"
16:46
видео"Флаг прятали в робу, пакет – в подвале": истории херсонцев о жизни в оккупации
16:41
Астрологи и псевдоэксперт Арестович манипулируют сознанием украинцев – "Честно"
16:28
Байден в среду выступит с заявлением о поддержке Украины
16:19
Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе
Все новости...