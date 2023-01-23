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Глава генштаба оккупантов пожаловался на высокую интенсивность военных действий – такого Россия еще не знала

"Украинская правда"Понедельник, 23 января 2023, 23:37
Глава генштаба оккупантов пожаловался на высокую интенсивность военных действий – такого Россия еще не знала
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ

Глава генштаба российской армии Валерий Герасимов пожаловался на то, что интенсивность военных действий во время войны в Украине поставила оккупационные российские войска в условия, с которыми они не сталкивались в истории современной России.

Источник: Герасимов в интервью, цитирует РБК.ru

Прямая речь: "Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу".

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Детали: По его словам, генштаб во взаимодействии с субъектами РФ во время частичной мобилизации привлек в армию 300 тыс. граждан.

Начальник генштаба также отметил, что современная Россия не знала "такого уровня и интенсивности военных действий", поскольку ей сегодня "противодействует практически весь коллективный Запад".

Напомним: Герасимова 11 января назначили командующим объединенной группировки войск в Украине.

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Темы: Росcиявойна
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