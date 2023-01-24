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Ворог гатив по Сумщині: понад 160 "приходів" і 30 ракет із "Граду"

Ольга Глущенко Вівторок, 24 січня 2023, 01:58
фото з телеграм Живицького

Під обстрілами протягом минулого дня були 9 громад Сумської області, загинула жінка, троє людей поранені.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: По Білопільській громаді росіяни тричі відкривали вогонь з мінометів, 23 прильоти та із САУ – 24 прильоти.

Середино-Будська громада: у бік території області ворог відкривав вогонь із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).

По Зноб-Новгородській громаді противник вів мінометний обстріл, 25 прильотів.

По Юнаківській громаді теж був мінометний обстріл із території РФ, 10 прильотів.

Путивльська громада: росіяни обстріляли прикордоння із РСЗВ, 6 прильотів.

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По Краснопільській громаді противник стріляв із САУ, 4 прильоти.

По Миропільській громаді окупанти вели артобстріл, 10 прильотів.

Ворожбянська громада: був артобстріл з території Росії, 15 прильотів.

Пошкоджений багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження.

Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж.

Перебиті осколками газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці та колії.

По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл з території Росії – 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Граду".

Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще троє – поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє малюків.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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