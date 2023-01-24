Враг бил по Сумщине: более 160 "приходов" и 30 ракет из "Града"

Под обстрелами в течение прошлого дня были 9 громад Сумской области, погибла женщина, три человека ранены.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: По Белопольской громаде россияне трижды открывали огонь из минометов, 23 прилета и с САУ - 24 прилета.

Середино-Будская громада: в сторону территории области враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).

По Зноб-Новгородской громаде противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.

По Юнаковской громаде тоже был минометный обстрел с территории РФ, 10 прилетов.

Путивльская громада: россияне обстреляли приграничье из РСЗО, 6 прилетов.

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По Краснопольской громаде противник стрелял из САУ, 4 прилета.

По Миропольской громаде оккупанты вели артобстрел, 10 прилетов.

Ворожбянская громада: был артобстрел с территории России, 15 прилетов.

Поврежден многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания - туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры имеют значительные повреждения.

Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж.

Перебиты осколками газопровод и электрические линии. Также повреждены помещения железной дороги и пути.

По Есманьской громаде противник вел минометный обстрел, 37 прилетов. Также был артобстрел с территории России – 10 прилетов. По селу Кучеровка враг выпустил 30 ракет из "Града".

В результате обстрела одна женщина погибла, еще трое – ранены. Это жители одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание взрывчатки. Без матери остались двое малышей.