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Росія збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі – вивела субмарину

Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 09:56
Росія збільшила кількість Калібрів у Чорному морі – вивела субмарину
Пуск ракет "Калібр" із Чорного моря. Скріншот із відео "РИА Новостей"

Станом на ранок 24 січня Росія збільшила кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі, повернувши на чергування підводний човен.

Джерело: речниця пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону

Пряма мова Гуменюк: "Морська погода нам допомагає. Море штормить – це сезонно, зрозуміло, але все ж таки ворог намагається маневрувати корабельним угрупуванням. Не зважаючи на те, що загальну кількість вони зберігають – 11 одиниць наразі є в Чорному морі, тим не менше кількість ракетоносіїв на сьогоднішній ранок збільшилась.

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Росіяни повернули підводний човен на чергування. Є наразі 3 надводних і один підводний ракетоносій. Загальний залп оцінюється у 28 ракет".

Деталі: Гуменюк нагадала, що пуски з підводних човнів складно виявити для протиповітряної оборони на стартовій позиції.

Вона закликала українців уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги і відразу спускатися в укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 23 січня повідомлялося, що російські загарбники скоротили кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі з 4 до 3, загальний залп тоді був близько 24 ракет.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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