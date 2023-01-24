Россия увеличила количество "Калибров" в Черном море – вывела субмарину

По состоянию на утро 24 января Россия увеличила количество носителей ракет "Калибр" в Черном море, вернув на дежурство подводную лодку.

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире национального марафона

Прямая речь Гуменюк: "Морская погода нам помогает. Море штормит – это сезонно, понятно, но все же враг пытается маневрировать корабельной группировкой. Несмотря на то, что общее количество они сохраняют – 11 единиц сейчас есть в Черном море, тем не менее количество ракетоносителей на сегодняшнее утро увеличилось.

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Россияне вернули подводную лодку на дежурство. Есть сейчас 3 надводных и один подводный ракетоноситель. Общий залп оценивается в 28 ракет".

Детали: Гуменюк напомнила, что пуски с подводных лодок сложно обнаружить для противовоздушной обороны на стартовой позиции.

Она призвала украинцев внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие.

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