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Україна радить Лукашенкові не піддаватися Путіну: Київ агресивних намірів не має

Олена РощінаВівторок, 24 січня 2023, 12:45
Україна радить Лукашенкові не піддаватися Путіну: Київ агресивних намірів не має
МЗС України, фото міністерства

Україна не має агресивних намірів щодо Білорусі і застерігає цю сусідню країну від участі у війні на боці Російської Федерації. 

Джерело: офіційний представник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко

Пряма мова: "Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у безпосередню війну.

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Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. 

Зі свого боку, підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі".

Деталі: Ніколенко зазначив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій і діятиме, виключно реалізовуючи право на самооборону, передбачене Статутом ООН. 

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Сили оборони України та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі, додав представник МЗС.

Цьому передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід не відмовився від своїх планів щодо Республіки Білорусь і готує в Україні "бойовиків і екстремістів", хоча українці пропонують білорусам "пакт про ненапад".

Лукашенко також закликав білорусів згуртуватися, "щоб вижити", щоб над Білоруссю не літали ракети, щоб на неї не кидали бомби.

На його думку, якби протести 2020 року були успішними, у Білорусі було б гірше, ніж в Україні зараз. 

Теми: БілорусьУкраїнаЛукашенкоМЗС
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