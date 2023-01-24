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Украина советует Лукашенко не поддаваться Путину: Киев агрессивных намерений не имеет

Елена РощинаВторник, 24 января 2023, 12:45
Украина советует Лукашенко не поддаваться Путину: Киев агрессивных намерений не имеет
МИД Украины, фото министерства

Украина не имеет агрессивных намерений в отношении Беларуси и предостерегает эту соседнюю страну от участия в войне на стороне Российской Федерации. 

Источник: официальный представитель министерства иностранных дел Олег Николенко

Прямая речь: "Россия всячески пытается втянуть Беларусь в непосредственную войну.

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Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. 

Со своей стороны, подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси".

Детали: Николенко отметил, что Украина готова к любому развитию событий и будет действовать, исключительно реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН. 

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Силы обороны Украины и правительство имеют четкий план действий на случай усиления угрозы со стороны Беларуси, добавил представитель МИД.

Этому предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад не отказался от своих планов в отношении Республики Беларусь и готовит в Украине "боевиков и экстремистов", хотя украинцы предлагают белорусам "пакт о ненападении".

Лукашенко также призвал белорусов сплотиться, "чтобы выжить", чтобы над Беларусью не летали ракеты, чтобы на нее не бросали бомбы.

По его мнению, если бы протесты 2020 года были успешными, в Беларуси было бы хуже, чем в Украине сейчас.

Темы: БеларусьУкраинаЛукашенкоМИД
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