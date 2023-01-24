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Хабар ексзаступнику міністра: ВАКС арештував фігуранта справи, застава – 100 мільйонів

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 13:56
фото ВАКС

Вищий антикорупційний суд арештував ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Лозинському Сергія Кривого з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

Джерело: пресслужба ВАКС, джерела УП в суді

Деталі: Зазначається, що 24 січня слідча суддя ВАКС у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн.

Підозрюваного взяли під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

За даними УП, йдеться про Сергія Кривого.

Що передувало: 21 січня стало відомо, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Пізніше джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Рішенням Кабінету міністрів 22 січня Лозинського було звільнено з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Теми: хабарКабінет міністрівАнтикорупційний суд
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