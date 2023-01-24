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Взятка экс-замминистра: ВАКС арестовал фигуранта дела, залог – 100 миллионов

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 12:56
Взятка экс-замминистра: ВАКС арестовал фигуранта дела, залог – 100 миллионов
фото ВАКС

Высший антикоррупционный суд арестовал вероятного организатора дачи взятки экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Лозинскому Сергея Кривого с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.

Источник: пресс-служба ВАКС, источники УП в суде

Детали: Отмечается, что 24 января следственная судья ВАКС в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к вероятному организатору предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 грн.

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Подозреваемый был взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей - до 24 марта 2023 года включительно.

По данным УП, речь идет о Сергее Кривом.

Что предшествовало: 21 января стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

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Позже источники УП сообщили, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен.

Решением Кабинета министров 22 января Лозинский был уволен с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Темы: взяткаКабинет министровАнтикоррупционный суд
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